На западе Москвы в ДТП пострадали два человека

Шесть машин столкнулись на проспекте Генерала Дорохова на западе Москвы, в результате пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД России.

"По предварительным данным, на проспекте Генерала Дорохова произошло столкновение шести транспортных средств, в результат пострадали двое", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что движение в сторону центра по проспекту Генерала Дорохова перекрыто. "Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении в Telegram-канале.