В Саратове три человека пострадали в ДТП с пятью автомобилями

Пять автомобилей столкнулись в Саратове, в результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом говорится в сообщении, распространенном городской Госавтоинспекцией.

"В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada Granta и его пассажиры - женщина и ребенок", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла в 18:45 (17:45 мск) на улице 50 лет Октября. Столкнулись пять автомобилей: "Газель", Lada Granta, ВАЗ-2115, Mazda CX5 и Kia Rio.

На месте работают сотрудники городской Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства ДТП.