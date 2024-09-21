Перевозивший 15 детей автобус столкнулся с КамАЗом

Столкновение КамАЗа с пассажирским автобусом, перевозившим 15 детей, произошло на трассе в нескольких километрах от Новосергиевки в Оренбургской области, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Транспортное средство следовало из Сорочинска в Оренбург. В результате аварии никто из детей не пострадал.

Автобус с 15 детьми и тренером направлялся из Сорочинска в Оренбург на соревнования. На трассе, не доезжая несколько километров до Новосергиевки, автобус столкнулся с автомобилем КамАЗ. Дети в ДТП не пострадали, их забрали родители, — говорится в сообщении.

Водитель автобуса получил травмы, его доставили в Новосергиевскую больницу. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту произошедшего будет принято процессуальное решение.

Ранее в Бурятии пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся недалеко от улуса Охор-Шибирь. По данным УМВД России по республике, 39-летний водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате аварии пострадали пять человек.

До этого в Темрюке Краснодарского края рейсовый автобус с 20 пассажирами неожиданно загорелся. Как уточнили в ГУВД России по региону, произошло замыкание электропроводки.