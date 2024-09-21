Стали известны подробности ДТП, в котором погибла замминистра туризма Нижегородской области

Авария произошла накануне на трассе Нижний Новгород — Иошкар-Ола. В столкнувшихся автомобилях было пять человек, трое погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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Авария произошла накануне вечером, около 21:15, в Семеновском районе, на 119-м километре автодороги Нижний Новгород — Иошкар-Ола. Столкнулись «Тойота» и отечественный автомобиль, одна машина загорелась. Погибли водитель и два пассажира.

«В числе погибших — заместитель министра туризма и промыслов региона Галина Галкина, которая возвращалась из командировки из Йошкар-Олы», — сказано в сообщении региональных властей.

Также стало известно, что в ДТП пострадали водитель автобазы Нижегородского кремля и сотрудник регионального Агентства гостеприимства. Они госпитализированы.