В Бурятии автобус съехал с дороги и опрокинулся

В Бурятии пять человек пострадали в аварии с автобусом. Водитель потерял управление и транспортное средство вылетело в кювет, сообщает региональное МВД.

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Авария случилась в субботу около 15.30 (10:30 мск) в Тункинском районе, возле села Охор-Шибирь.

«39-летний водитель автобуса не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», — сказано в сообщении.

К медикам обратились пять человек.

Полицейские опубликовали фото автобуса после ДТП, он получил серьезные повреждения.

Ранее возле столичного аэропорта Внуково загорелся автомобиль для нанесения разметки.