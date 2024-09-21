В Бурятии автобус съехал с дороги и опрокинулся
В Бурятии пять человек пострадали в аварии с автобусом. Водитель потерял управление и транспортное средство вылетело в кювет, сообщает региональное МВД.
Авария случилась в субботу около 15.30 (10:30 мск) в Тункинском районе, возле села Охор-Шибирь.
«39-летний водитель автобуса не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», — сказано в сообщении.
К медикам обратились пять человек.
Полицейские опубликовали фото автобуса после ДТП, он получил серьезные повреждения.
Ранее возле столичного аэропорта Внуково загорелся автомобиль для нанесения разметки.