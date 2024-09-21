На набережной в Петербурге произошло массовое ДТП

В Санкт-Петербурге полиция выясняет обстоятельства ночного массового ДТП на Свердловской набережной. По предварительным данным, таксист врезался в автомобиль, остановившийся в среднем ряду после аварии. После этого в ДТП оказались вовлечены еще один автомобиль и мотоцикл. Шесть человек травмированы, двое в тяжелом состоянии, сообщает местная полиция.

ДТП произошло около полуночи, 20 сентября, возле дома 18 по Свердловской набережной.

«32-летний водитель, управляя автомобилем такси «Черри Тиго», двигаясь по Свердловской набережной, совершил наезд на стоявший в среднем ряду, после ДТП, автомобиль ВАЗ и его водителя, 32-летнего мужчину, стоявшего возле своего автомобиля на проезжей части», — сказано в сообщении правоохранителей.

После этого «Черри» столкнулся с автомобилем «Хендай» под управлением 42-летней женщины, и опрокинулся. По пути китайская иномарка врезалась в мотоцикл «Хонда», которым управлял 30-летний мужчина.

Мотоциклист и водитель «ВАЗа» получили тяжелые травмы.

Пассажир мотоцикла (32-летняя женщина), пассажир «Черри», а также водители «Хендай» и «Черри» получили травмы средней степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы, автоинспекция выясняет детали ДТП.