Россиянин нарушил ПДД и погиб под колесами КамАЗа

Смертельное ДТП произошло в Санкт-Петербурге на Московском шоссе и унесло жизнь мужчины, информирует 78.ru. По данным источника, он перебегал дорогу в неположенном месте. Авария произошла рядом со строительным гипермаркетом, у перекрестка с Паровозной дорогой и третьим Бадаевским проездом.

Мы ехали достаточно медленно. В какой-то момент КамАЗ начал сигналить, мы затормозили и после этого увидели, как из-под колес КамАЗа полетели части тела, — поделилась очевидица с журналистами.

Женщина ехала позади грузовика. На место аварии прибыли сотрудники ДПС. Участок одной полосы дороги пришлось перекрыть. На шоссе образовалась пробка протяженностью около двух километров. Движение на этом участки затруднено. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее три человека погибли и еще четверо пострадали в ДТП на Мичуринском проспекте в Москве. Прокуратура столицы уточнила, что виновником аварии оказался водитель такси. На скорости он врезался в Ford, который остановился на светофоре. Водитель такси и две его пассажирки 2001 и 1998 годов рождения не выжили. Сидевший за рулем иномарки, два его пассажира и мужчина в салоне такси получили травмы.