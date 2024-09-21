В Татарстане подросток погиб в ДТП с патрульным мотоциклом

В поселке Песчаные Ковали в Татарстане 13-летний подросток на квадроцикле погиб в результате столкновения с патрульным мотоциклом, он пытался скрыться от сотрудников полиции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Инцидент произошел около 13.20 мск, сотрудники Госавтоинспекции заметили на автозаправке квадроцикл без госномеров. Водитель квадроцикла попытался скрыться, не реагируя на неоднократные требования полиции остановиться, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Подросток за рулем квадроцикла наехал на патрульный мотоцикл и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Несовершеннолетний находился в шлеме.

Полиция проводит проверку, чтобы детально установить обстоятельства ДТП и выяснить причины, приведшие к трагедии.

В августе подросток в Москве арендовал машину под чужим именем и врезался в дом, один пассажир погиб.