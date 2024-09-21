В Татарстане подросток погиб в ДТП с патрульным мотоциклом
В поселке Песчаные Ковали в Татарстане 13-летний подросток на квадроцикле погиб в результате столкновения с патрульным мотоциклом, он пытался скрыться от сотрудников полиции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел около 13.20 мск, сотрудники Госавтоинспекции заметили на автозаправке квадроцикл без госномеров. Водитель квадроцикла попытался скрыться, не реагируя на неоднократные требования полиции остановиться, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Подросток за рулем квадроцикла наехал на патрульный мотоцикл и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Несовершеннолетний находился в шлеме.
Полиция проводит проверку, чтобы детально установить обстоятельства ДТП и выяснить причины, приведшие к трагедии.
В августе подросток в Москве арендовал машину под чужим именем и врезался в дом, один пассажир погиб.