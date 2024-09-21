Три человека погибли при столкновении автобуса и ВАЗ под Ростовом

При столкновении микроавтобуса Mercedes и легкового автомобиля ВАЗ-2114 в Ростовской области погибли три человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Трагедия произошла на трассе Ростов — Волгодонск.

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Лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes и ВАЗ-2114 произошло на автодороге Ростов — Волгодонск, три человека погибли, еще восемь пострадали, — сказал источник.

Пострадавших доставили в центральную городскую больницу Волгодонска. На момент аварии в Mercedes находились 22 человека. Известно, что автобус направлялся по маршруту Элиста — Ростов-на-Дону.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, что микроавтобус после ДТП полностью сгорел. Также, судя по видео, на месте происшествия продолжают работу правоохранительные органы.

Ранее пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся недалеко от улуса Охор-Шибирь в Тункинском районе Бурятии. По предварительной версии, 39-летний водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате аварии пять человек получили травмы.

Также стало известно, что заместитель министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в ДТП. Машина, в которой находилась женщина, столкнулась с другой легковушкой. Факт трагедии подтвердили в пресс-службе правительства региона.