Два грузовика столкнулись и опрокинулись на внутренней стороне МКАД

Авария произошла на внутренней стороне десятого километра МКАД, где столкнулись два грузовых автомобиля.

Как можно увидеть на кадрах опубликованной пресс-службой столичного дептранса видеозаписи, после столкновения оба грузовика опрокинулись.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — указывается в публикации.

Ранее сообщалось о ДТП в Саратове, где столкнулись грузовик и четыре легковых автомобиля. В результате аварии пострадали три человека.