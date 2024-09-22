В Бурятии опрокинулся автобус с пассажирами

В Бурятии на автодороге А333 "Култук-Монды" недалеко от улуса Охор-Шибирь опрокинулась "Газель". Об этом сообщает прокуратура республики.

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ДТП произошло вчера, 21 сентября. Автобус ехал по маршруту Иркутск - Аршан - Кырен. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги. В результате транспортное средство перевернулось.

Пассажирам потребовалась помощь медиков.

Прокуратура намерена оценить исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.