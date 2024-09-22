Грузовик влетел в фуру на полном ходу и парализовал МКАД

Два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги, сообщил в Telegram-канале столичный дептранс. Движение в райне 11-го съезда было осложнено.

На внутренней стороне 10-го км МКАД (в районе съезда 11) столкнулись два грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы города, ― сообщил департамент.

На видео, представленном дептрансом, заметно, что во время движения грузовик внезапно занесло и он на скорости врезался в фуру, следующую по параллельной полосе. В результате столкновения обе машины перевернулись, на трассе вспыхнул сноп искр. Информация о возможных пострадавших и причинах ДТП устанавливается. Движение на съезде восстановили спустя три часа.

Также на 59-м километре МКАД произошло смертельное ДТП. Машина такси столкнулась с двумя иномарками. В результате аварии погибла женщина, еще двое пострадали. Таксист был за рулем «Москвича». В ГАИ уточнили, что водитель не соблюдал дистанцию.

Ранее пять человек погибли и четверо пострадали в результате аварии в Красноярском крае. УАЗ занесло при обгоне, и машина столкнулась с грузовиком Scania. Авария произошла на автодороге Кайеркан — Норильск.