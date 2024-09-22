Водитель ГАЗели сбил двухлетнего ребенка на самокате в Новосибирске

2-летняя девочка попала под колеса микроавтобуса в Новосибирске.

Сегодня утром в Октябрьском районе города Новосибирска водитель автомобиля ГАЗель при повороте во двор не заметил ребенка, двигавшегося через дорогу на самокате, и совершил наезд на девочку 2022 года рождения. Ребенок получил травмы и был госпитализирован, характер повреждений уточняется.

На месте аварии работают сотрудники ДПС. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала о кемеровчанине, которому потребовалась операция после разрыва внутреннего органа из-за падения с электросамоката.