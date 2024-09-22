Фура и легковушка столкнулись на въезде в Новокузнецк

ДТП с участием фуры и легкового автомобиля остановило движение на въезде в Новокузнецк.

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Местные жители сообщили о ДТП на Балтийской улице Новокузнецка в социальных сетях. Из-за столкновения грузовой фуры и легкового автомобиля часть дороги была перекрыта, что создало пробку.

О пострадавших в аварии не сообщается. На данный момент обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала о серьезной аварии с грузовой фурой на кузбасской трассе, ведущей в сторону Новокузнецка. В ходе ДТП грузовик вылетел с дороги в кювет, перелетев через ограждение. Из-за силы удара кабина водителя отсоединилась от кузова.