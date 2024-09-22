В перевернувшем в Турции микроавтобусе находились девять россиян

В микроавтобусе, который в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся на одной из турецких дорог, находилось девять граждан Российской Федерации. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает пресс-служба посольства РФ в Анкаре.

© Вечерняя Москва

— Сегодня в турецкой провинции Невшехир произошло ДТП с микроавтобусом, следовавшим из Каппадокии в Анталью. В результате аварии пострадало 18 человек, включая 15 туристов. По данным турецких властей, в микроавтобусе находилось девять российских граждан, — говорится в публикации на официальном Telegram-канале дипмиссии.

По информации пресс-службы, все они получили легкие травмы, им была оказана первая помощь в больницах Невшехира. Уточняется, что госпитализация никому не потребовалась.

17 сентября туристический автобус сорвался со скалы в Перу. ДТП произошло 16 сентября в городе Агуас-Кальентес. Автобус, который перевозил группу туристов к архитектурному комплексу Мачу-Пикчу, перевернулся и упал в пропасть.

Ранее стало известно, что на трассе Суэц — Каир опрокинулся туристический автобус. Пострадали около 50 человек, среди них 21 гражданин России. Среди пострадавших также 11 граждан Турции, девять граждан Италии и два гражданина Великобритании.