В Новороссийске произошла массовая авария с участием эвакуатора

Семь машин столкнулись в районе Волчьих ворот в Новороссийске, на этом участке осуществляется реверсивное движение автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сегодня вечером в городе Новороссийске произошло ДТП с участием семи автомобилей. По предварительным данным, у водителя эвакуатора отказала тормозная система. В результате ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным главка, в настоящее время на участке в районе Волчьих ворот одна полоса дороги перекрыта, организовано реверсивное движение.