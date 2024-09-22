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В Новороссийске произошла массовая авария с участием эвакуатора

Семь машин столкнулись в районе Волчьих ворот в Новороссийске, на этом участке осуществляется реверсивное движение автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Новороссийске произошла массовая авария с участием эвакуатора
© РИА Новости
"Сегодня вечером в городе Новороссийске произошло ДТП с участием семи автомобилей. По предварительным данным, у водителя эвакуатора отказала тормозная система. В результате ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным главка, в настоящее время на участке в районе Волчьих ворот одна полоса дороги перекрыта, организовано реверсивное движение.

ДТП
МВД России