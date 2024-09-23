Под Новосибирском при столкновении грузовика и BMW погибли два человека

В Барабинском районе Новосибирской области автомобиль BMW X5 выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком MAN. Погибли водитель BMW, а его пассажир находится в больнице.

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Смертельное ДТП произошло в понедельник, 23 сентября, около 6:20 по местному времени на федеральной трассе Р-254 "Иртыш". По данным новосибирской Госавтоинспекции, 36-летний водитель BMW X5 ехал со стороны Омска в сторону Новосибирска и в пути выехал на встречку, после чего врезался в грузовик. Затем в MAN въехали Kia Rio и Kia Ceed, которые также ехали в сторону Новосибирска.

"В результате происшествия от полученных травм скончался водитель автомобиля BMW, мужчина-пассажир BMW 1978 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован в районную больницу", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.