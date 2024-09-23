В Приморье мужчина скатился в море на только что купленном авто

В Приморье мужчина уснул в свежекупленной Mazda Demio на берегу моря и скатился в воду, задев селектор коробки передач. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

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По его данным, пригнанную в Россию Mazda еще не успели поставить на учет в ГАИ. Владелец припарковался у кафе с видом на бухту Патрокл и уснул в салоне. Проснулся он только после того, как оказался в воде. Мужчина не пострадал, но его машина получила серьезные повреждения. У скатившейся с обрыва Mazda помято днище, пробиты колеса, сломан бампер, а в салоне сработали подушки безопасности. Чтобы вытащить автомобиль после инцидента, пришлось привлечь подъемный кран.

До этого стало известно, что россияне начали в массовом порядке ввозить через Дальний Восток из Китая автомобили европейских, японских и корейских марок, которые выпускаются на китайских заводах.