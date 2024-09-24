Четыре автомобиля столкнулись на 71-м километре внешней стороны МКАД

На северо-западе Москвы три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом во вторник, 24 сентября, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы.

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На 71-м километре внешней стороны МКАД произошло столкновение четырех автомобилей. В результате аварии пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, чтобы установить все детали инцидента, уточнили в Telegram-канале ведомства.

Ранее один человек скончался в результате аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика на МКАД. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.