В Смоленске автомобиль сбил на остановке четырех людей

На остановке общественного транспорта в Смоленске автомобиль наехал на пешеходов, четыре человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел около 15:35 в районе дома №20 по улице Кирова.

«Водитель 2002 года рождения, управляя автомашиной Volkswagen Jetta, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил наезд на пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД по региону.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека в возрасте от 17 до 42 лет.