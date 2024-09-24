В Челябинске женщина попала под колеса фуры

В Челябинске произошло ДТП с участием фуры. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

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Инцидент произошел в Ленинском районе, на улице Машиностроителей. По предварительной информации, 33-летний мужчина за рулем большегруза наехал на женщину. В этот момент россиянка переходила дорогу.

В результате женщину госпитализировали. Подробности о ее состоянии не уточняются, данные о травмах отсутствуют.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на очевидцев, после произошедшего фуру «обмотали лентой». На месте образовалась крупная пробка.

Сейчас на месте работают сотрудники МВД. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Набережных Челнах водитель переехал мужчину, который лежал на дороге недалеко от местной заправки. Известно, что россиянин был в темной одежде, поэтому не исключено, что водитель его не заметил.

После аварии водитель с места скрылся, но правоохранители вскоре задержали его, большегруз нашли на базе «Закамье».