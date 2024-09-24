Мотоциклист устроил массовое ДТП на северо-востоке Москвы

Мотоциклист наехал на препятствие и врезался в несколько автомобилей на Северо-Восточной хорде в Москве. Об этом сообщили во вторник, 24 сентября, в пресс-службе столичного дептранса.

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— На СВХ в районе дома 36 по Окружному проезду мотоциклист наехал на препятствие и столкнулся с двумя автомобилями. Движение в районе ДТП затруднено на 3,5 километра, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

К месту происшествия выдвинулись сотрудники оперативных служб. Обстоятельства, причины и количество пострадавших выясняются. В столичном дептрансе водителей призвали искать пути объезда.

Ранее движение возле 16-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) оказалось затруднено из-за грузовика, который въехал в ограждение. О количестве пострадавших не сообщалось.