В Смоленске автомобиль врезался в остановку с людьми

В Смоленске автомобиль въехал в остановку с людьми, пострадали четыре человека.

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В Смоленске на улице Кирова 23 сентября в 15:35 произошло ДТП. Уточняется, что 22-летний водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением, выехал на встречку и наехал на людей, которые находились на остановке общественного транспорта.

Травмы получили четыре человека в возрасте от 17 до 42 лет. Полиция работает на месте инцидента, все обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.