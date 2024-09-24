В ДТП с автобусом в Ульяновске пострадали 13 человек

В результате столкновения грузовика МАЗ и пассажирского автобуса на Московском шоссе в Ульяновске пострадали 13 человек. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

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"Всего 13 пострадавших - 10 взрослых и 3 детей, они доставлены в областную и детскую больницы. Состояние всех пострадавших удовлетворительное", - сообщили в министерстве.

Ранее в управлении гражданской защиты города сообщали о девяти пострадавших.

"Грузовой автомобиль МАЗ с полуприцепом совершил наезд в движущийся перед ним маршрутный автобус Isuzu с пассажирами. На место оперативно выехали спасатели МБУ "Управление гражданской защиты г. Ульяновска". По итогам осмотра сотрудники поисково-спасательной службы <...> помогли 9 пострадавшим из 40 участников ДТП добраться до кареты скорой помощи", - отмечается в сообщении.

Прокуратура Засвияжского района города организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

ДТП произошло в 15:40 (14:40 мск). По данным Госавтоинспекции Ульяновской области, мужчина 1973 года рождения, находившийся за рулем грузовика, наехал на стоящий автобус.

В новость внесены изменения (17:07 мск) - добавлена информация о 13 пострадавших.