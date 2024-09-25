Автопилот в китайском Hogqi H5 увидел препятствие на дороге и совершил наезд на строительные леса, которые пробили салон машины насквозь. Видео произошедшего опубликовал его владелец, передает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел возле жилого комплекса на Большом Сампсониевском проспекте в Санкт-Петербурге. Водитель Hogqi H5 ехал мимо стройки, когда подруливающая система автомобиля «увидела на дороге препятствие и свернула прямо в строительные леса». В результате доски пробили насквозь заднее и лобовое стекло.

«Мне чудом голову не пробило. И хорошо, что сзади не было пассажиров», — рассказал водитель транспортного средства.

На кадрах видно, что доски погнули его сиденье в районе головы.