Автопилот в Hogqi H5 спровоцировал ДТП в Петербурге
Автопилот в китайском Hogqi H5 увидел препятствие на дороге и совершил наезд на строительные леса, которые пробили салон машины насквозь. Видео произошедшего опубликовал его владелец, передает «Mash на Мойке».
Инцидент произошел возле жилого комплекса на Большом Сампсониевском проспекте в Санкт-Петербурге. Водитель Hogqi H5 ехал мимо стройки, когда подруливающая система автомобиля «увидела на дороге препятствие и свернула прямо в строительные леса». В результате доски пробили насквозь заднее и лобовое стекло.
«Мне чудом голову не пробило. И хорошо, что сзади не было пассажиров», — рассказал водитель транспортного средства.
На кадрах видно, что доски погнули его сиденье в районе головы.