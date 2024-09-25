Автомобиль с правительственными номерами попал в ДТП в центре Москвы, рядом с РГГУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» и публикует видеозапись последствий инцидента. Газета.Ru

По словам очевидцев ДТП, пострадали сразу три человека — 40-летняя женщина, 25-летняя девушка и мужчина, возраст которого не уточняется. При этом Shot сообщает только о двух пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли экстренные службы и скорая помощь. Ura.Ru

По предварительной информации, в аварии участвовало пять автомобилей. Вечерняя Москва