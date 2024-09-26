Четыре человека погибли в лобовом ДТП под Липецком

Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли в ДТП в Становлянском районе Липецкой области, сообщили в региональном УМВД. Также сообщается о четверых пострадавших, среди которых тоже есть несовершеннолетний. По данным ведомства, лобовое столкновение двух легковых автомобилей Hyundai и Volkswagen произошло на участке дороги М-4 «Дон».

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На месте ДТП работают правоохранители и оперативные службы. По предварительным данным, один из автомобилей выехал на полосу встречного движения. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Накануне в центре Москвы столкнулись пять машин. Черная Toyota Camry вылетела на тротуар и сбила как минимум одного человека. Также появилась информация, что в аварию попал в том числе и автомобиль с правительственными номерами. По словам очевидцев, пострадали женщина 40 лет, девушка 25 лет и мужчина.

До этого три человека погибли и еще четверо пострадали в ДТП на Мичуринском проспекте в российской столице. Прокуратура отметила, что виновником аварии оказался водитель такси. На скорости он врезался в Ford, который остановился на светофоре. Водитель и две его пассажирки 2001 и 1998 годов рождения не выжили. Сидевший за рулем иномарки, два его пассажира и мужчина в салоне такси получили травмы.