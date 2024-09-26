Таксист шокировал автогонщицу ездой по «встречке» в Петербурге

В Санкт-Петербурге таксист пропустил поворот и выехал на встречную полосу, тем самым напугав пассажирку. Об этом сообщает 78.ru.

Как отмечается, пассажиркой оказалась чемпионка мира по гонкам Анастасия Нифонтова. На развязке внутреннего кольца КАД с Пулковским шоссе водитель «ошибся в выборе съезда». Так, он выехал на трассу М-11. По встречной полосе водитель ехал около двух километров.

«Добравшись до аэропорта, девушка в шоке выбежала из такси под скромные извинения водителя. Заявлять на него в полицию москвичка не стала, но обратилась с жалобой в "Яндекс.Такси"», - говорится в публикации.

20 сентября в Госавтоинспекции МВД России сообщили, что за минувшие сутки на российских дорогах произошло 306 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 27 и получили ранения 353 человека.