Число пострадавших в аварии с автобусом в Ульяновске выросло до 15 человек.

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В ДТП с участием городского пассажирского автобуса и грузовика 24 сентября в Ульяновске пострадали 15 человек, возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, днем 24 сентября на Московском шоссе водитель большегруза МАЗ с полуприцепом «Тонар» не уступил дорогу автобусу СИМАЗ маршрута № 20, который отъезжал от остановки «Автовокзал».

В аварию попали 40 человек. Как сообщили в Минздраве Ульяновской области, в результате ДТП пострадали 13 человек, в их числе трое детей. Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.