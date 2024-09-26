В МВД рассказали о смертельном ДТП в Подмосковье

Водитель иномарки врезался в фуру в Орехово-Зуево и погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"25 сентября в 00:50 на 83 км автодороги М-12 "Москва-Казань" произошло попутное столкновение легкового и грузового автомобилей", - сказали в ведомстве.

В результате ДТП водитель легковушки 1999 года рождения погиб на месте.