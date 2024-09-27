Автомобиль с двумя людьми сорвался в обрыв высотой 600 метров

Автомобиль ВАЗ-211440 сорвался в обрыв высотой 600 метров в Цумадинском районе Дагестана, сообщает Госавтоинспекция региона. По данным правоохранителей, один человек погиб, второй пострадал.

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На 29-м км автодороги Метрада — Хушет в Цумадинском районе 28-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-211440, не справившись с управлением, съехал с дороги на обочину и в последующем опрокинулся в обрыв высотой 600 метров. В результате ДТП водитель ВАЗ-211440 от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия, — уточнили в ГАИ.

Пассажир автомобиля получил многочисленные травмы. 25-летнего мужчину госпитализировали в больницу города Агвали.