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В ДТП с микроавтобусом в Свердловской области пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса на трассе Челябинск — Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В ДТП с микроавтобусом в Свердловской области пострадали шесть человек
© РИА Новости

«Пострадали шесть человек, все они направлены на осмотр», — заявили представители МЧС.

Отмечается, что в результате ДТП произошло возгорание микроавтобуса. Пожарные оперативно ликвидировали горение.

Причины аварии устанавливаются.

Ранее девушка на мопеде погибла на трассе под Тюменью после столкновения с грузовиком.

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