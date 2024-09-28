В ДТП с микроавтобусом в Свердловской области пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса на трассе Челябинск — Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

«Пострадали шесть человек, все они направлены на осмотр», — заявили представители МЧС.

Отмечается, что в результате ДТП произошло возгорание микроавтобуса. Пожарные оперативно ликвидировали горение.

Причины аварии устанавливаются.

Ранее девушка на мопеде погибла на трассе под Тюменью после столкновения с грузовиком.