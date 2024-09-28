В ДТП с микроавтобусом в Свердловской области пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса на трассе Челябинск — Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
«Пострадали шесть человек, все они направлены на осмотр», — заявили представители МЧС.
Отмечается, что в результате ДТП произошло возгорание микроавтобуса. Пожарные оперативно ликвидировали горение.
Причины аварии устанавливаются.
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