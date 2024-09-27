Машина сбила мужчину, кинувшегося помогать пострадавшим от взрыва на АЗС

Мужчину сбил джип в момент, когда он поспешил на помощь пострадавшим от взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, водитель ВАЗ 2114 покинул салон и кинулся к людям, когда на него налетел автомобиль.

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На представленных Mash кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. Также на видео заметно, что очевидцы обступили пострадавшего. О его состоянии ничего не известно.

МЧС России сообщило, что в результате взрыва на АЗС погибли минимум пять человек, в том числе ребенок. Еще четыре человека числятся пострадавшими. На месте взрыва полыхает пожар площадью 500 квадратных метров, на ликвидацию огня направили минимум 119 специалистов и 27 единиц техники.

После информации о гибели несовершеннолетнего в двух школах Махачкалы, расположенных неподалеку от места ЧП, началась перекличка. Так оперативные службы пытаются установить личность погибшего ребенка. Предполагается, что он возвращался домой после занятий, когда оказался возле АЗС в момент взрыва.

Telegram-канал Mash Gor писал, что к месту взрыва стянули все экстренные службы. Канал уточнил, что сотрудники Дорожно-патрульной службы Дагестана обеспечивают коридор для проезда специальной техники. На месте заметили не менее 10 машин скорой помощи.