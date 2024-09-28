Шесть человек пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком

На 138-м км автодороги Челябинск — Екатеринбург произошло столкновение микроавтобуса и грузовика, сообщает МЧС Свердловской области. В результате ДТП пострадали шесть человек.

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В экстренные службы поступило сообщение о ДТП. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса произошло возгорание последнего. <...> В результате ДТП пострадали шесть человек, все они направлены на осмотр в медицинское учреждение, — уточнили в ведомстве.

В МЧС добавили, что загоревшийся транспорт оперативно потушили на площади 8 квадратных метров. Специалисты ГАИ устанавливают причины ДТП. В настоящий момент движение по трассе осуществляется в обычном режиме.

Ранее автомобиль ВАЗ-211440 с двумя людьми сорвался в обрыв высотой 600 метров в Цумадинском районе Дагестана. По данным правоохранителей, 28-летний водитель погиб на месте от полученных травм, 25-летний пассажир был госпитализирован.

Также стало известно, что автомобиль Lada Priora вылетел на тротуар после столкновения с маршрутным автобусом в городе Людиново Калужской области. В результате наезда автомобиля погиб двухмесячный ребенок. Еще четыре пешехода получили травмы.