В ДТП под Самарой погиб девятилетний ребенок

При столкновении двух легковых автомобилей в Самарской области погиб девятилетний ребенок. В ДТП пострадали еще шесть человек, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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Авария случилась на 28-м километре автодороги Урал - Исаклы - Шентала в Самарской области.

Согласно предварительной информации, Skoda Octavia выехала на встречную полосу там, где это запрещено. Из-за этого произошло лобовое столкновение с автомобилем Skoda Kodiaq. Девятилетний ребенок погиб на месте ДТП, шесть человек были госпитализированы. Среди них двое детей - один в возрасте 11 лет, другой - двух месяцев.