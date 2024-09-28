В Подмосковье водитель каршеринга врезался в мемориальный комплекс

В Дмитровском городском округе в Подмосковье водитель каршеринга не справился с управлением и влетел в мемориальный комплекс. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

© t.me/Подмосковная полиция

Инцидент произошел в ночь на 28 сентября на улице Загорская.

«Водитель 2004 года рождения, трезвый, управляя легковой автомашиной, не справился с управлением и совершил столкновение с мемориальным комплексом», — уточнили в пресс-службе.

В результате ДТП пострадавших нет. В отношении мужчины сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный протокол.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с каршерингом в Москве один ребенок погиб, трое пострадали.