В Нижегородской области в ДТП погибли три человека

На трассе в Нижегородской области столкнулись два автомобиля. Погибли три человека, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в субботу, 28 сентября, около 14:10 мск в Выксунском районе, в районе населённого пункта Туртапка.

Автомобиль «Ниссан Альмера» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ниссан Кашкай».

Машины сильно пострадали, буквально смяты. У одной из них полностью снесло переднюю часть и вырвало двигатель. Водители иномарок и пассажир «Ниссан Кашкай» погибли на месте.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в массовом ДТП пострадали четыре человека. Медики оказали им первую помощь.