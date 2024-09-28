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СМИ: Водитель легковушки наехал на четверых пешеходов в Кировской области

В Арбажском районе Кировской области пьяный водитель легковушки влетел в толпу пешеходов, сообщает Telegram-канал 112.

Водитель легковушки наехал на пешеходов в Кировской области
© РИА Новости

Три пешехода пострадали в результате ДТП в Краснодаре

По информации издания, инцидент произошел на пересечении Совесткой и улицы Лермонтова.

В результате ДТП погибли два человека, еще троих пострадавших доставили в больницу.

Ранее в Якутии в районе 520 км федеральной автодороги «Лена» автобус, следовавший в Алдан, съехал на обочину и перевернулся. Погибли четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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