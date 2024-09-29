Четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте, два человека пострадали

Авария произошла на западе Москвы, два человека пострадали. Об этом сообщил в воскресенье, 29 сентября, канал РЕН ТВ.

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На Кутузовском проспекте столкнулись четыре легковых машины, включая автомобиль ДПС.

— Как сообщили в МВД, по предварительным данным, пострадали два человека, — сказано в сообщении.

28 сентября два грузовых автомобиля столкнулись на Калужском шоссе в районе поселка Газопровод. На месте аварии работают сотрудники оперативных служб. Информация о пострадавших и обстоятельства случившегося на данный момент уточняются.

В западной части Москвы произошло ДТП, в результате которого пострадали супруги и их ребенок. На улице Скульптора Мухиной возле дома 4 водитель такси модели Hyundai сбило троих человек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.