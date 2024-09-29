В Новосибирске девушку выбросило из окна машины после ДТП

На улице Орджоникидзе в воскресенье утром Lexus ES 200 столкнулся с автомобилем Haval. Удар был такой силы, что пассажирка китайской иномарки, 18-летняя девушка, вылетела из окна. Виновник аварии был нетрезв, но ему грозит только штраф в 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Ngs.ru со ссылкой на ГАИ Новосибирска.

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ДТП произошло сегодня, в 06:47. Водитель Lexus ES 200 проехал на красный сигнал светофора по улице Орджоникидзе в сторону улицы Мичурина.

«У дома № 38 по улице Красный проспект он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Haval»,— рассказали в полиции.

В интернете опубликовали видео ДТП. От удара пассажирку выбросило на проезжую часть и протащило по земле несколько метров.

Водитель Haval вышел и начал осматривать свой паркетник, затем пошел общаться с водителем Lexus.

О пострадавшей в это время пытались позаботиться только прохожие. Девушка в итоге смогла встать и покинуть проезжую часть. Экстренные службы на место ДТП прибыли в течение 10 минут.

Сейчас девушка находится в больнице, о ее состоянии пока неизвестно.

В ГАИ Новосибирска добавили, что в отношении 29-летнего водителя Lexus составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав от полутора до двух лет.

Lexus отправили на специализированную стоянку.