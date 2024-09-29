"Звездный" дизайнер и ее 15-летний сын погибли в ДТП на глазах у семьи

Агнешка Гузь, востребованная дизайнер и "икона польской моды", услугами которой пользовались многие современные звезды страны, трагически погибла на 50-м году жизни.

© Российская Газета

Как передает Plejada, Агнешку и ее 15-летнего сына сбил грузовик с прицепом, когда они остановились на обочине и вышли из машины. Водитель грузовика также погиб на месте.

Похороны прошли 25 сентября. В соцсетях - многочисленные слова соболезнований от известных людей.

Представитель муниципального полицейского управления в Ольштыне уточнил, что ДТП произошло 18 сентября. Причины, по которым 37-летний водитель грузовика совершил смертельный наезд, насколько можно судить по публикациям в СМИ страны, пока не установлены.

Агнешка и ее сын погибли на глазах у остальных членов семьи Гузь - мужа женщины и их 11-летней дочери, которые не пострадали, оставшись в автомобиле.