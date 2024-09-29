Названа возможная причина столкновения рейсового автобуса с грузовиком под Краснодаром

Названа возможная причина столкновения рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Краснодар-Ставрополь, с грузовиком. По информации Telegram-канала Shot, авария могла произойти из-за того, что водитель фуры уснул за рулем на трассе и, вероятно, из-за этого влетел в автобус с людьми.

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Уточняется, что обе машины от сильного удара разбросало в разные стороны, и после этого начался очень сильный пожар. После страшного ДТП автобус выгорел полностью.