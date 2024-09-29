Водитель бензовоза сгорел заживо в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Краснодарском крае. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает Telegram-канал Shot.

Кроме того, вероятной причиной столкновения с автобусом могло стать то, что водитель грузовика уснул за рулем.

Telegram-канал также уточняет, что в загоревшемся автобусе могло находится до 50 человек.

Вечером того же дня стало известно, что неподалеку от станицы Старокорсунская, расположенной в Краснодарском крае, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и автобуса. Тягач и автобус столкнулись друг с другом на высокой скорости. В результате аварии фура загорелась, что привело к возникновению крупного очага возгорания. По словам очевидцев, причиной ДТП мог стать выезд фуры на полосу встречного движения.

Днем ранее микроавтобус Mercedes сгорел в Дмитровском районе Москвы. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв баллонов с газом. Одного из пострадавших срочно госпитализировали с тяжелыми ожогами.