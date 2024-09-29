При столкновении грузовика и автобуса под Краснодаром пострадали семь человек

В районе станицы Старокорсунской в Краснодарском крае столкнулся грузовик и рейсовый автобус, семеро пострадавших увезли скорые. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. "В настоящий момент в больницы краевого центра везут 7 пострадавших в аварии", - говорится в сообщении. По предварительной информации министерства здравоохранения Краснодарского края, пассажиры живы. На месте работает 10 бригад скорой помощи, пострадавших определяют в больницы краевого центра. По данным Telegram-канала Baza, не выжил водитель автобуса. Также канал сообщает, что пострадали 22 человек. Вечером в воскресенье, 29 сентября, в результате столкновения грузовика и автобуса под Краснодаром произошел серьезный пожар - оба транспортных средства загорелись. По данным Telegram-канала "112", автобус следовал по маршруту Краснодар — Ставрополь. На борту находились 49 пассажиров.

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