Стало известно о пассажирах попавшего в ДТП под Краснодаром автобуса

Болельщики гандбольного клуба (ГК) «Виктор» из Ставрополя находились в салоне автобуса, попавшего в ДТП в станице Старокорсунская Краснодарского края. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 29 сентября краснодарский ГК СКИФ принимал ставропольскую команду. После матча болельщики гостей отправились домой на автобусе.

До этого предполагалось, что в салоне автобуса находились болельщики футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Водитель бензовоза сгорел заживо в результате ДТП под Краснодаром

Вечером в воскресенье, 29 сентября, автобус и грузовик столкнулись в станице Старокорсунская в Краснодарском крае. На месте происшествия работают экстренные службы. Также стало известно, что автобус следовал из Краснодара в Ставрополь.

Позднее появилась информация, что водитель бензовоза заживо сгорел в салоне после столкновения с автобусом в Краснодарском крае. При этом отмечалось, что в автобусе могло находиться около 50 человек.