Выросло число при столкновении грузовика с автобусом на Кубани

При столкновении грузовика с автобусом на Кубани пострадали 25 человек
При столкновении грузовика с автобусом в станице Старокорсунской Краснодарского края пострадали 25 человек.
Об этом сообщили в муниципальном центре управления Краснодара.
«В настоящий момент шестерых пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести везут в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней тяжести — в детскую краевую больницу», — отмечается в сообщении.
Всего в автобусе, который перевозил болельщиков гандбольной команды, находились 49 человек.
По уточнённой информации, в результате ДТП погиб водитель грузовика. Пожар, возникший после столкновения автомобилей, ликвидирован.
Ранее стало известно, что при столкновении автобуса с грузовиком на Кубани погиб водитель, среди пострадавших есть дети.