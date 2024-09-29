Выросло число при столкновении грузовика с автобусом на Кубани

При столкновении грузовика с автобусом в станице Старокорсунской Краснодарского края пострадали 25 человек.

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Об этом сообщили в муниципальном центре управления Краснодара.

«В настоящий момент шестерых пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести везут в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней тяжести — в детскую краевую больницу», — отмечается в сообщении.

Всего в автобусе, который перевозил болельщиков гандбольной команды, находились 49 человек.

По уточнённой информации, в результате ДТП погиб водитель грузовика. Пожар, возникший после столкновения автомобилей, ликвидирован.

Ранее стало известно, что при столкновении автобуса с грузовиком на Кубани погиб водитель, среди пострадавших есть дети.