Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани возросло до 29

Число пострадавших в результате столкновения грузовика с автобусом в станице Старокорсунской Краснодарского края возросло до 29.

Об этом информирует ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«На данный момент помощь медиков понадобилась 29 пассажирам автобуса, из них трое детей. Установлено, что в ДТП погиб водитель фуры», — заявили в ведомстве.

В МВД добавили, что, по предварительной информации, виновником ДТП стал водитель грузового автомобиля, который допустил выезд на встречную полосу.

Ранее сообщалось о 25 пострадавших в ДТП.