В Омске на фото попал трамвай, который попытался срезать путь через дворы

В Омске водитель трамвая решил срезать дорогу через дворы, но в результате транспорт застрял. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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«Инцидент произошел возле трамвайного депо, за цирком. Каким-то образом транспорт слетел с рельсов и встал поперек, перегородив оба пути. Никто не пострадал», — говорится в публикации.

На данный момент обстоятельства инцидента уточняются.

В августе в Киеве трамвай съехал с горы на Глубочицкой улице и протаранил около 10 находившихся на дороге автомобилей. Кроме того, транспортное средство врезалось в другой трамвай, который двигался навстречу. Правоохранители рассматривали две версии произошедшего — либо у трамвая отказали тормоза, либо внутри в принципе не было водителя. В пресс-службе Киевской городской военной администрации сообщили о шести пострадавших, трое из которых были госпитализированы.