Маршрутка с 16 пассажирами перевернулась на трассе «Колыма»

ДТП с маршрутным такси произошло на трассе «Колыма», в Ягоднинском округе Магаданской области. В салоне находились 16 пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по региону.

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«47-летний водитель маршрутного транспортного средства «Луидор 2237» не выбрал безопасную скорость движения», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, он не учел дорожные условия при встречном разъезде с другим автомобилем. В результате маршрутку вынесло на обочину, она упала в кювет и перевернулась.

В полиции отметили, что один из пассажиров получил травмы.