Автобус с футболистами попал в смертельное ДТП под Тулой

Автобус с молодежной командой футбольного клуба «Факел» попал в серьезное ДТП в Тульской области, сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на пресс-службу команды. Отмечается, что один человек в результате происшествия погиб, однако среди игроков или тренеров жертв нет.

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Юные спортсмены возвращались из Калининграда с гостевого матча на своем фирменном автобусе. Всего в транспортном средстве находилось 29 пассажиров.

По данным Telegram-канала SHOT, водитель «Факела» врезался в грузовик, который ехал перед ним, а тот вылетел в кювет. Водитель самосвала погиб на месте, его пассажира госпитализировали.

Ранее МЧС России опубликовало видео с места ДТП с грузовиком и рейсовым автобусом под Краснодаром, в результате которого один человек погиб, еще 31 пострадал. На кадрах видно сгоревшие дотла автомобили.